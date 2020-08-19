Москва, , 14:34 — REGNUM Правительству РФ необходимо решить, как помочь гражданам, которые способны добросовестно взять и закрыть кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы не жить в долговой яме, граждане сами должны реально оценивать свои возможности, способны ли они вернуть кредит, — отметил он. — И тут правительству необходимо решать, как помочь гражданам, которые способны добросовестно взять и закрыть кредит. И как помочь тем, кто хотел бы взять ипотеку, но из-за низкого дохода может потом иметь проблемы. Существует необходимость разработки некой шкалы ипотечного потенциала гражданина. Чтобы государство могло понимать, кому в какой степени помогать, а граждане реально видели свой ипотечный потенциал, исходя из доходов, и возможности закрыть кредит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего жители РФ берут кредит на покупку машины, строительство или покупку жилья, а также на ремонт.