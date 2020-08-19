Москва, , 14:31 — REGNUM Ничего удивительного в том, что соотношение стоимости заемных денег и ставок по депозитам увеличивается при снижении процентных ставок, нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

И вот почему. Банковская процентная маржа, то есть разность процентных ставок, по которым кредитные учреждения выдают кредиты и процентных ставок, по которым они принимают деньги на вклады, примерно одинакова.

Составляет маржа у различных банков примерно 5−7%. Вне зависимости, составляют ли процентные ставки по депозитам 20%, а по кредитам 26%, или ставки по депозитам равны 2%, а по кредитам, соответственно, 6−7%.

Это та разница, за счет которой живут и работают кредитные учреждения. Это основа их заработка (вторая важная составляющая — это всевозможные комиссии за осуществление тех или иных банковских операций).

Центробанк РФ в течение нескольких кварталов последовательно понижает ключевую ставку, что приводит к снижению процентных ставок по кредитам и депозитам у коммерческих банков.

Но, согласитесь, 26/20=1,3, а, а 6/2=3. Вроде бы, разность между ставками по кредитам и ставками по депозитам неизменная — 5−7%, но соотношение этих процентных ставок отличается разительно.

Сейчас средние минимальные ставки по кредитам равны 9,3%. А по депозитам они составляют 3,9%. Отсюда и такое «страшное» соотношение — в 2,5 раза.

На самом деле снижение процентных ставок несет в себе как положительные моменты для рядового пользователя, так и негативные. Да, дешевле и доступнее становятся кредиты.

Но депозиты попросту перестают приносить доход. И всё. А разница в процентах по кредитам и депозитам ровно ни о чем не говорит.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании FrankRG, в среднем в 2,5 раза уровень ставок по кредитам, предлагаемым российскими банками, превышает уровень ставок по депозитам.

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