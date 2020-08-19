Киев, , 14:27 — REGNUM Фонд государственного имущества Украины заявил о начале подготовки ряда спиртзаводов страны к приватизации.

Соответствующее заявление сегодня, 19 августа, обнародовал глава фонда Дмитрий Сенниченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник заявил, что из 78 спиртовых заводов Украины в первую очередь может быть передан на приватизацию 41 завод.

Он отметил, что фонд ожидает получить от приватизации спиртовых заводов в целом около 2 млрд грн, добавив, что интерес к активам должны продемонстрировать агрокомпании и фармацевтические предприятия.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июля 2020 года на Украине вступил в действие закон, которым отменяется государственная монополия на производство спирта. 12 августа правительство Украины утвердило программу реформирования спиртовой отрасли, направленную на «создание условий для совершенствования государственной политики развития спиртовой отрасли и смежных отраслей, реформирование и приватизацию предприятий спиртовой и ликеро-водочной отрасли».