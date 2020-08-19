Москва, , 14:22 — REGNUM Властям РФ стоит обратить внимание на высокую закредитованность жителей России, полагает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что каждый второй житель России имеет банковский кредит, а каждый третий вынужден платить по двум займам.

«Ситуация далеко не радужная. Особенно в условиях, когда нет уверенности, что не продолжатся сокращения или экономическая активность не начнет восстанавливаться, — сказал экономист. — Властям стоит обратить на это внимание, ведь высокая долговая нагрузка населения в перспективе может вызвать проблемы у банков. Рост стоимости кредита, и соответственно меньше доступных денег для экономического развития в стране».

Как подчеркнул Алиев, если экономика не начнет восстанавливаться, не начнут расти доходы населения, ЦБ не будет видеть признаки нездоровой ситуации, а банки все также охотно будут выдавать потребкредиты, то закредитованность население будет расти и далее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России кредитные обязательства перед банками имеет почти половина жителей РФ.

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