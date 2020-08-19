Москва, , 14:19 — REGNUM Минфин посчитал, что от введения в качестве эксперимента для ряда проектов по нефтедобыче налога на добавленный доход (НДД) бюджет недополучил около 200 млрд рублей, и теперь решил ужесточить параметры налога, чтобы добрать недополученное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Естественно, что нефтяные компании, участвующие в эксперименте, этим недовольны. Новый порядок был введен только в 2019 году, как можно измерить его эффективность за такое короткое время.

Инвестиции предполагают более длительные периоды, а если параметры часто менять, то как можно рассчитывать их отдачу.

В 2020 году анализ месторождений показал, что около трети обследованных Федеральным агентством по недропользованию запасов нефти нерентабельны к добыче. И это при цене на нефть выше $60 за баррель.

Но рентабельность зависит не только от цены нефти, но и от налоговой нагрузки на проект. Изменением фискальных условий можно эффективно повышать рентабельность отдельных месторождений, и Минфин это знает.

Не зря Налоговый кодекс переполнен описаниями льгот, исключений и особых коэффициентов для отдельных групп месторождений, территорий и видов запасов.

Переход от обложения объемов добычи (со всеми исключениями) к общему порядку обложения финансового результата, хотя бы в усеченном виде НДД и с сохранением НДПИ, должен был стимулировать рост инвестиционной активности компаний по разработке менее рентабельных запасов.

В перспективе, при положительных результатах эксперимента, распространение НДД на всю отрасль должно упростить систему налогообложения отрасли и ее администрирование. И в конце концов, это направление, по которому развивается мировая нефтегазовая отрасль», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо с жалобой на попытки Минфина увеличить налоги на отрасль.

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