Саратов, , 14:20 — REGNUM В среду, 19 августа, по улицам Саратова организовали рейд с представителями общероссийского народного фронта и сотрудниками ГИБДД, которые проверяли качество разметки и наличие дорожных знаков, осматривали остановочные павильоны.

Множество недочетов обнаружили при проверке улицы 3-й Дачной, где частично отсутствовала разметка на оживленной дороге перед зданием дворца культуры. Присутствующая разметка нанесена так бледно, что на солнце водители её не заметят. На кольце по улице Буровая знаки «Уступите дорогу» висят на равнозначных дорогах. Водители здесь ездят хаотично, отсутствуют знаки пешеходного перехода, людям приходится дорогу перебегать где попало. На новых дорогах в столице области также отсутствует разметка. Есть курьезные примеры, когда пешеходный переход упирается в забор.

Общественники по итогам рейда напишут письмо к мэру города Михаилу Исаеву, а затем в зависимости от ответа, обратятся в прокуратуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на улицах Саратова 18 августа в подтопленные водой ямы попали несколько автомобилей.

Читайте также: В Саратове транспорт застревает в ямах с водой