Новосибирск, , 14:08 — REGNUM Из резервного фонда правительства Новосибирской области в 2020/2021 учебном году на создания безопасных условий работы образовательных организаций будет направлено 161,7 млн рублей. Соответствующий проект распоряжения одобрен на заседании новосибирского правительства сегодня, 19 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антисептик Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Расчёт потребности определён исходя из минимального необходимого объёма дезинфицирующих и антисептических средств, оборудования до конца текущего года в соответствии с новыми требованиями СанПиН, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Учитывая то, что данные финансовые средства не планировались в расходной части областного бюджета и местных бюджетах муниципальных образований и не были предусмотрены в планах финансово-хозяйственной деятельности государственных образовательных учреждений, прошу поддержать выделение 161,7 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области».

Средства будут направлены образовательным организациям на покупку дезинфицирующих и антисептических средств, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха.

В распоряжении учтены общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, дошкольного образования, профессионального образования, в том числе образовательные организации министерства культуры, спорта и здравоохранения.