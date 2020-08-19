Берлин, , 13:54 — REGNUM В обозначении немецкого электрического кроссовера BMW iX будет отсутствовать цифровой индекс. Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

Таким образом, товарная версия машины будет называться просто iX. Стоит отметить, что новинка будет крупнее, чем батарейный паркетник iX3, однако длинна кузова вряд ли будет больше стандартного iX5.

Всего будут выпущены три модификации iX. Мощность базовой версии модели составит 313 л. с. Более производительный электрокар будет выдавать 530 л. с. Мощность же топовой силовой установки будет равна 620 «лошадей».

Максимальный запас хода электромобиля на одной зарядке составит 600 км. Сроки премьеры BMW iX автопроизводитель пока не раскрывает.

Ранее компания BMW представила подключаемый гибридный автомобиль 545e xDrive мощностью 394 л. с.

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