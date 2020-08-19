Москва, , 13:51 — REGNUM Крупные российские нефтяные компании пожаловались президенту Владимиру Путину на попытки Министерства финансов изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо.

Минфин намерен изменить для нефтяников параметры НДД, который сейчас по некоторым категориям месторождений позволяет платить не с объема добычи, а с финансового результата.

Таким образом Минфин намерен вернуть за три года порядка 200 млрд рублей, которые, по данным ведомства, бюджет недополучил в 2019 году, после того как ряд месторождений перешли на этот налог.

В «Роснефти», «Лукойле», Газпром нефти», «Татнефти» и «Зарубежнефти» считают, что Минфин «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли», тем самым «нарушая принцип финансовой стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, идея российского Минфина, предполагающая возвращение ранее «упущенной» из-за различных льгот прибыли бюджета, может ударить и по карману внутрироссийского потребителя.

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