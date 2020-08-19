Пекин, , 13:52 — REGNUM Компания Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) из КНР разрабатывает новый тип аккумуляторов для машин с электромотором. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Стоит отметить, что новая аккумуляторная батарея должна стать более дешёвой за счёт того, что в ней не будут содержаться дорогостоящие никель и кобальт.

Компания CATL поставляет литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы для таких компаний, как Tesla, Toyota и Honda. Также предприятие поставляет некоторые комплектующие для электрокаров компаниям Volkswagen и Daimler.

Старший исполнительный директор CATL Мэн Сянфэн на отраслевой конференции, проведенной Китайской ассоциацией автопроизводителей в Шанхае, сообщил, что новый тип аккумуляторных батарей будет отличаться от нынешних батарей NCA, NCM и LFP.

При их создании не будут применяться дорогие металлы. Однако Мэн не раскрыл подробностей о составе или стоимости нового типа батарей.

Ранее стало известно, что специалисты компании Toyota создали работающий прототип автомобиля с твердотельным аккумулятором с функцией быстрой зарядки.

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