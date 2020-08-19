Ярославль, , 13:50 — REGNUM В Ярославском промышленно-экономическом колледже появится Центр профессиональных квалификаций «ЯНОС» (ЦПК «ЯНОС»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Помещения будущего центра Yarregion.ru

В настоящее время в помещениях колледжа площадью более 200 квадратных метров, предназначенных под новый образовательный центр, идут ремонтные и отделочные работы. Главная цель создания ЦПК «ЯНОС» — повышение качества целевой подготовки кадров для одного из градообразующих предприятий региона — ПАО «Славнефть-ЯНОС». Новое образовательное пространство включает в себя лекционные аудитории, лаборатории, профориентационную зону и зону коммуникаций.

К ноябрю планируется закончить оснащение «ЯНОС-центра» оборудованием, отвечающим современным требованиям нефтеперерабатывающего производства. Это — лабораторные установки по определению давления насыщенных паров нефтепродуктов, температуры вспышки, изучению процесса разгонки нефти, ректификации нефтепродуктов, автоматизации технологических процессов и аппаратов. Появится класс, оборудованный рабочими местами оператора с возможностью моделирования технологических процессов.

Все запланированные нововведения дадут возможность нашим студентам получить дополнительные компетенции в рамках целевой подготовки для нашего стратегического партнера — ПАО «Славнефть-ЯНОС». Мы охватываем несколько направлений подготовки по специальностям: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Переработка нефти и газа» и «Аналитический контроль качества химических соединений». Здесь, в новых лабораториях, ребята смогут освоить ведение технологических процессов нефтепереработки, — отметил директор Ярославского промышленно-экономического колледжа Вячеслав Лобов.

«Создание на базе колледжа Центра профессиональных квалификаций позволит готовить высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными требованиями работодателя в нефтехимической отрасли, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Оснащенный согласно современным требованиям Центр станет дополнительной площадкой для проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» по новым компетенциям «Аппаратчик химических технологий», «Переработка нефти и газа».

Кроме того, на базе ЦПК «ЯНОС» будут реализовываться дополнительные образовательные программы для учащихся инженерных «ЯНОС-классов», программы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов ПАО «Славнефть-ЯНОС». Здесь планируется проведение тренировок сотрудников предприятия для участия в корпоративных чемпионатах по профмастерству, чемпионатах Hi-Tech. В центре профессиональных квалификаций будет создана площадка для проведения демонстрационного экзамена для выпускников специальности «Переработка нефти и газа».

Новый образовательный Центр повышения квалификаций «ЯНОС» в ЯПЭК — одна из ступеней единой системы целевой подготовки кадров «школа — техникум/вуз — предприятие». В рамках реализации данной стратегии ПАО «Славнефть-ЯНОС» совместно с образовательными учреждениями и правительством Ярославской области были открыты специализированный инженерный «ЯНОС-класс» в лицее №86 и образовательный центр «ЯНОС-технологии» в Ярославском государственном техническом университете.

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