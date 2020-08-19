Москва, , 13:47 — REGNUM Свои жилищные условия называют хорошими 67% жителей России, терпимыми — 10%, плохими — 19%. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Потребность в улучшении жилищных условий есть у 57% респондентов, Нет в этом необходимости у 42%. При этом финансовой возможности для приобретения жилья большей площади нет у 80% опрошенных.

Большинство граждан (61%) живут в отдельных квартирах. Имеют дом или полдома 33%. К общежитиях или в комнатах в коммунальных квартирах проживают по 2% респондентов.

Опрос проведён 24−26 июля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, у 83% жителей России жилье находится в собственности. 9% арендуют.

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