Сеул, , 13:47 — REGNUM В Южной Корее намерены реализовать проект по созданию школ будущего, в которых будут совмещены режимы онлайн и оффлайн обучения, а также широко применены цифровые и экологически чистые технологии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, 18 августа глава страны Мун Чжэ Ин посетил женскую среднюю школу Чхандок в Сеуле, которая является первым образцом концепции под названием Green Smart School.

Отмечается, что в данной школе, история которой насчитывает 75 лет, применяются новшества, такие как солнечные батареи.

Известно, что глава государства принял участие в уроке, на котором ученики пользовались планшетами вместо учебников.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что образование является ключевой областью для инвестирования, а также выразил надежду на то, что проект Green Smart School позволит ощутить перемены.

На данный проект, реализация которого продлится до 2025 года, правительство страны намерено выделить 18 трлн вон (~$15,2 млрд). Средства будут направлены на модернизацию более 2800 школ.