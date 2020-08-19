Санкт-Петербург, 19 августа 2020, 13:45 — REGNUM Правительство отклонит просьбу нефтяных компаний о неповышении налогов: льготные режимы вводились для привлечения инвестиций, но этого не произошло, а сейчас государству нужны в бюджете дополнительные средства на борьбу с последствиями эпидемии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что руководители нефтяных компаний в письме Владимиру Путину отметили, что если предложенные министерством финансов корректировки налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых будут утверждены, то это приведет к снижению объемов добычи нефти, падению платежей в бюджет (на 4,5 трлн рублей за 10 лет) и потере 35 тысяч рабочих мест.
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