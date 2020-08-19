Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Правительство отклонит просьбу нефтяных компаний о неповышении налогов: льготные режимы вводились для привлечения инвестиций, но этого не произошло, а сейчас государству нужны в бюджете дополнительные средства на борьбу с последствиями эпидемии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 19 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что руководители нефтяных компаний в письме Владимиру Путину отметили, что если предложенные министерством финансов корректировки налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых будут утверждены, то это приведет к снижению объемов добычи нефти, падению платежей в бюджет (на 4,5 трлн рублей за 10 лет) и потере 35 тысяч рабочих мест.

Читайте также: Российские нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

« На одном из совещаний представители министерства финансов заявили, что считают введение налога на дополнительный доход величайшей ошибкой государства. Целью создания такого режима было привлечение инвестиций, но практика показала, что объем инвестиций не вырос, бюджет просто потерял часть налогов. И при этом в 2019 году нефтяные компании выплатили вдвое больше дивидендов, чем годом ранее.