Москва, , 13:40 — REGNUM Темпы роста выдачи в РФ потребкредитов будут нарастать в случае значительного снижения ставок, считает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в июле 2020 года банки РФ выдали потребительских кредитов на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Этому есть три причины. Во-первых, высокие процентные ставки, — сказал Домащенко. — Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, банки не спешат снижать ставки по потребительским кредитам вследствие возросших рисков их полноценного обслуживания заемщиками. Заемщики ждут снижения ставок. Темпы роста потребительских кредитов будут нарастать в случае значительного снижения ставок в целях рефинансирования накопленной задолженности. Если ситуация со ставками не изменится, будет только падать. А восстановления экономики в текущем году я не ожидаю».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Национального бюро кредитных историй, российские банки в июле 2020 года выдали 1,19 млн потребительских кредитов.