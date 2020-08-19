Москва, 19 августа 2020, 13:40 — REGNUM Темпы роста выдачи в РФ потребкредитов будут нарастать в случае значительного снижения ставок, считает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в июле 2020 года банки РФ выдали потребительских кредитов на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным Национального бюро кредитных историй, российские банки в июле 2020 года выдали 1,19 млн потребительских кредитов.