Пенза, , 15:37 — REGNUM Предприятия Пензенской области увеличили объем экспортных поставок по итогам работы за первое полугодие 2020 года более чем на 44%. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на встрече с руководителями региональных организаций.

Так, с января по июнь текущего года внешнеторговый оборот области увеличился на 25,3%, превысив 284,8 млн долларов США. Экспорт возрос на 44% и составил 150,9 млн долларов США, отметил глава региона. Несмотря на сложные условия работы в текущем году в области в 75 раз увеличился экспорт средств наземного транспорта, более 8% возросло экспортирование мебели, на 50% больше вывезли устройств для автоматического регулирования и на треть — отгрузка лекарств.

В конце встречи подвели итоги регионального конкурса «Экспортер года».

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2019 года Пензенская область заняла 9 место в России по экспорту мясной продукции.

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