Москва, , 13:30 — REGNUM Сравнивать сегодняшнюю ситуацию в экономике России событиями 1998 года абсолютно бессмысленно — за это время и российская финансовая система, и, что ещё важнее, мировые финансы и экономика в целом изменились кардинально, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя возможный дефолт.

«В частности, изменилась структура российского государственного долга и его функции в обеспечении деятельности государства.

Напомним, в 90-х годах на фоне обвала экономики и низкой собираемости налогов заимствования стали критичным источником пополнения бюджета.

При этом значительную часть валютных займов правительство продавало на внутреннем рынке, чтобы обеспечить завышенный курс рубля и тем самым сохранить покупательную способность госслужащих и пенсионеров.

Разумеется, при таком искусственном курсе импорт легко выигрывал у внутреннего производства, что приводило к ещё большему снижению госдоходов и ухудшению внешнеторгового баланса.

В результате правительство дошло до строительства реальной финансовой пирамиды в виде ГКО, а ни одна пирамида не может существовать вечно.

Сейчас же, даже если отбросить в сторону вопрос о том, что резервы нацфондов легко покрывают объемы госдолга, корректировка баланса производится за счёт более свободного курса рубля.

Он и без того искусственно занижен, а любые панические продажи нацвалюты ещё больше увеличивают рублёвую стоимость валютных поступлений бюджета и нацрезервов, одновременно снижая конкурентоспособность импорта на российском рынке.

То есть при этой системе даже сильная просадка экономики будет отыграна с небольшими потерями для устойчивости государственных финансов. Граждан, впрочем, это не сильно утешает.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика России находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

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