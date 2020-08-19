Москва,
19 августа 2020, 13:30 — REGNUM Сравнивать сегодняшнюю ситуацию в экономике России событиями 1998 года абсолютно бессмысленно — за это время и российская финансовая система, и, что ещё важнее, мировые финансы и экономика в целом изменились кардинально, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя возможный дефолт.
«В частности, изменилась структура российского государственного долга и его функции в обеспечении деятельности государства.
Напомним, в 90-х годах на фоне обвала экономики и низкой собираемости налогов заимствования стали критичным источником пополнения бюджета.
При этом значительную часть валютных займов правительство продавало на внутреннем рынке, чтобы обеспечить завышенный курс рубля и тем самым сохранить покупательную способность госслужащих и пенсионеров.
Разумеется, при таком искусственном курсе импорт легко выигрывал у внутреннего производства, что приводило к ещё большему снижению госдоходов и ухудшению внешнеторгового баланса.
В результате правительство дошло до строительства реальной финансовой пирамиды в виде ГКО, а ни одна пирамида не может существовать вечно.
Сейчас же, даже если отбросить в сторону вопрос о том, что резервы нацфондов легко покрывают объемы госдолга, корректировка баланса производится за счёт более свободного курса рубля.
Он и без того искусственно занижен, а любые панические продажи нацвалюты ещё больше увеличивают рублёвую стоимость валютных поступлений бюджета и нацрезервов, одновременно снижая конкурентоспособность импорта на российском рынке.
То есть при этой системе даже сильная просадка экономики будет отыграна с небольшими потерями для устойчивости государственных финансов. Граждан, впрочем, это не сильно утешает.
Как сообщало ИА REGNUM, экономика России находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно, считают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).
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