Ташкент, , 13:23 — REGNUM Компания UzAuto Motors неоправданно завышала стоимость своих автомобилей на сумму от 3 до 19 млн сумов ($293−1854). Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дониёр Ганиев.

По его словам, специальная комиссия антимонопольного комитета подтвердила факт необоснованного завышения цен. Комиссия предписала компании отменить решение о повышении цен и сделать перерасчет своим клиентам, которые приобрели автомобили с марта.

Ганиев добавил, что решение антимонопольного комитета является обязательным. Однако UzAuto Motors может опротестовать это решение в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев заявил, что компания UzAuto Motors препятствует появлению на рынке новых дилеров.

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