Пекин, , 13:21 — REGNUM По итогам июля 2020 года самым покупаемым в КНР новым автомобилем южнокорейской марки Hyundai стал кроссовер ix35. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

За отчётный месяц дилеры Hyundai в Китае продали свыше 6 тыс. экземпляров ix35. Этот кроссовер создан на основе одноименного внедорожника, продаваемого в России с 2010 по 2015 год. Длина ix35 равна 4435 мм, а межосевое расстояние колёс — 2640 мм.

Внешне авто выделяется стильной решеткой радиатора, светодиодной оптикой и оригинальной линией остекления.

В линейке силовых агрегатов два двигателя: мотор на два литра производительностью 163 л. с. и турбомотор рабочим объёмом 1,4 л мощностью 140 «лошадей». Первый силовой агрегат сочетается с 6-скоростной «механикой» или 6-позиционным «автоматом», а второй работает с 7-ступенчатым «роботом». Модель оснащается как передним, так и полным приводом.

Ранее во время испытаний на немецкой трассе Лаузицринг прототип модели Hyundai Kona смог на одном заряде проехать рекордные для электромобилей южнокорейской компании 1026 км.

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