Москва, , 13:01 — REGNUM Российский рубль 19 августа продолжает сохранять позиции в сформированном в предыдущие одиннадцать дней коридоре. Его границы он может покинуть 20 августа после того, как мировые рынки получат новый драйвер в виде протокола к последнему заседанию ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оживление склонности к риску на мировых рынках и снижение остроты геополитических факторов накануне способствовали укреплению нацвалюты. В среду в полдень рубль испытывает умеренное давление: курс доллара растет на 0,15%, до 73,30 руб., курс евро — на 0,25%, до 87,50 руб.

Отмена Минфином аукциона ОФЗ 19 августа в «целях содействия нормализации рыночной ситуации» оказала нейтральное влияние на внутренний валютный рынок и положительное на долговой.

Цены на нефть удерживаются вблизи $45 по сорту Brent, так же как и рубль, дожидаясь новых драйверов. Вышедшие ближе к полуночи данные от американского института нефти носили неоднозначный характер (снижение запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей было нивелировано неожиданным ростом запасов бензина на 5 млн баррелей).

Это заставило участников нефтяного рынка занять нейтральную позицию в ожидании данных от минэнерго США 19 августа вечером. К этому их подталкивает и предстоящее сегодня заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

Ключевым же событием недели в целом станет публикация протокола к последнему заседанию ФРС. В нем глобальные инвесторы постараются обнаружить сигналы предстоящих изменений в политике ведущего центробанка планеты.

Состоится ли «официальный» запуск очередного раунда количественного смягчения и развернется ли предметная дискуссия в отношении возможного введения таргетирования доходностей на рынке гособлигаций США, неизвестно.

Если 19 августа в протоколе ФРС не прозвучат однозначно позитивные сигналы для всех рисковых активов в мире или же рубль, к примеру, под влиянием геополитики не сможет ими сполна воспользоваться, можно будет констатировать скорое начало нового раунда ослабления нацвалюты.

В целом из-за приближения выборов президента США в ноябре, которые могут усилить санкционную риторику против России, а также вследствие ухудшения динамики платежного баланса можно ожидать выхода курсов доллара и евро к новым локальным вершинам (75 руб. и 88 руб. соответственно) после завершения текущей консолидации.

Вопрос лишь в сроках начала и в возможности кратковременного укрепления рубля (уход ниже 72,60 по доллару и возврат ниже 86,5 руб. по евро), которое этому может предшествовать», — пояснил эксперт.

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