Стокгольм, , 13:08 — REGNUM Согласно прогнозу Государственного управления сельского хозяйства Швеции, общий урожай зерновых культур в 2020 году составит чуть более 5,9 миллиона тонн. Это на 4% ниже прошлогоднего показателя, но на 10% больше, чем средний урожай за последние пять лет (2015−2019гг). Тот факт, что в этом году ожидается более низкий урожай зерновых по сравнению с 2019 годом, в основном объясняется тем, что в этом году ожидается снижение урожайности большинства зерновых культур. Об этом 19 августа сообщила газета Fria Tider.

Урожай озимой пшеницы за текущий год оценивается в 2,9 миллиона тонн, что на 11% меньше, чем в 2019 году. Это также та культура, урожай которой, по оценкам, снизится больше всего в общем тоннаже. Снижение в основном связано с более низкой урожайностью, но также с уменьшением посевных площадей.

Ожидается, что на осеннюю пшеницу будет приходиться 49% урожая зерновых. На втором месте по урожаю зерновых стоит яровое зерно — 24%, что соответствует 1,4 миллиону тонн.

Общий сбор масличных культур оценивается в 0,35 миллиона тонн, что примерно на 9% ниже прошлогоднего урожая. Это в значительной степени связано с тем, что посевные площади озимого масличного рапса сокращаются. Всего озимый масличный рапс составляет 97% от общей площади посевов масличных культур. Ожидается, что в этом году урожай озимого рапса будет на 9% меньше урожая прошлого года.