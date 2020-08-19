Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Жители Грузии на фоне пандемии коронавируса стали чаще покупать заброшенные дома в сельской местности. Статью об этом 18 августа опубликовало Reuters.

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Журналисты побеседовали с проживающим в Грузии 45-летним инженером Лексо Чарквиани. Он на протяжении двух лет занимается тем, что находит в деревнях заброшенные дома, выходит на их владельцев и организовывает продажу недвижимости. В последнее время мужчина видит, что спрос на дома за городской чертой сильно вырос.

«Когда началась пандемия, многие городские жители поняли, что им нужен деревенский дом для укрытия. Нужно место, куда всегда можно сбежать в случае необходимости», — рассказал Чарквиани.

Он отметил, что раньше получал в день от потенциальных покупателей по 150 — 200 сообщений. Теперь их приходит около 500.

Напомним, в Грузии в марте и апреле власти ввели чрезвычайное положение. За нарушение карантинных ограничений за этот период были выписаны штрафы 8716 жителям по 3000 лари (около $970 по курсу).

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