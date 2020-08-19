Анапа, Краснодарский край, , 12:36 — REGNUM Постановление об отмене разрешения на строительство ЖК «Акварель» подписал и.о. главы Анапы Василий Швец, сообщили 19 августа в пресс-службе администрации края.

Пляж в Анапе Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

Разрешение на строительство 24 девятиэтажных жилых зданий в 300 метрах от моря было выдано застройщику в 2016 году. Что именно появится на данном земельном участке, будет решено при внесении изменений в генплан города.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля губернатор Вениамин Кондратьев в ходе поездки в Анапу осмотрел объекты застройки пляжных территорий и подверг резкой критике работу городских властей по градостроительной политике. Результатом стало увольнение с поста главы города Юрия Полякова. На пост и.о. мэра был назначен Василий Швец, до этого занимавший должность вице-губернатора.