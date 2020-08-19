Москва, , 12:36 — REGNUM У каждого экономического кризиса есть свои особенности, которые обусловлены прежде всего причиной его возникновения, а также различными внешними факторами, оказывающими дополнительное воздействие на экономику, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя возможный дефолт в России.

«Таким образом, дефолт 1998 года и текущий кризис различны, их сложно сравнивать. Другой вопрос, что последствия текущего кризиса могут быть гораздо болезненней для российского населения.

Это может произойти из-за высокого уровня закредитованности населения страны, а также занятости в основном в области сектора услуг и компаний иностранного происхождения, которые в период пандемии пострадали больше всего.

Последствием текущего кризиса может стать разрыв глобальных цепочек стоимости, отказ от американского доллара в качестве мировой валюты, продолжение торговых войн, а также сосредоточение на внутреннем рынке, а это по сути изменение всей структуры экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), заявили, что экономика России находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно.

Читайте также: Экономист: дефолт 1998 года сейчас невозможен