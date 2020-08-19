Москва, , 12:18 — REGNUM В настоящее время такой дефолт, который был в 1998 году, в России невозможен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Дефолт 1998 года — это крах реформ Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Курс рубля упал с 6 до 14−15 руб. за доллар, рынок акций обнулился, рухнули почти все частные банки.

Тогда был огромный бюджетный дефицит и курс рубля, который не соответствовал упавшим ценам на нефть. Бюджетный дефицит финансировался за счет выпуска ГКО. Но отток капитала с развивающихся рынков привел к тому, что занимать было все сложнее.

Олигархи, которые получили предприятия в собственность на залоговых аукционах, старались максимально минимизировать выплаты в казну.

Вместо займов под астрономические проценты на рынке ГКО и залоговых аукционов, конечно, можно было бы провести приватизацию «Норильского Никеля», «Юкоса» или «Сибнефти» в пользу иностранных компаний и за их реальную стоимость.

Так поступили в Восточной Европе. Однако после выборов 1996 года Борис Ельцин сильно зависел от олигархов. А после поражения в Чеченской войне в том же 1996 году в военно-политическом плане его власть выглядела слабой.

Сейчас Россия принципиально другая страна во всех смыслах. Отношение суверенного долга к ВВП одно из самых лучших в мире, а международные резервы превышают $600 млрд. Россия очень надежный заемщик.

Суверенные рейтинги Moody's или S&P по факту занижены по политическим причинам. Это одна из форм санкций со стороны США.

Ну и, конечно, у российского правительства много разных активов, которые при необходимости могут быть приватизированы. Оценки доли государства в экономике сильно отличаются, но, грубо говоря, это 50%.

Все три компании, которые являются лидерами по капитализации Московской биржи, — «Cбербанк РФ», «Газпром» и «Роснефть» — контролируются государством. Естественно, ведущие государственные компании выплачивают на государственные доли дивиденды, которые идут в казну.

Дефолт сейчас невозможен, как и падение курса рубля в разы. Рубль в случае необходимости поддержат не только Банк России, но и ведущие компании-экспортеры, как государственные, так и частные. Например, денежная позиция «Сургутнефтегаза» превышает $50 млрд.

Наверно, Запад был бы рад отказаться от российских нефти и газа, введя санкции по примеру Ирана. Но это невозможно, США, например, активно покупают российские нефтепродукты.

Так что такой вид санкций России не грозит. Другое дело, что возможно политическое решение. Его в свое время предлагал известный экономист Сергей Глазьев. Россия может объявить мораторий на выплату внешних долгов в пользу стран, которые ввели против нее санкции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты и финансовые эксперты оценили вероятность повторения в России дефолта 1998 года.

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