Барнаул, , 12:18 — REGNUM В преддверии нового учебного года власти Алтайского края заверили, что в регионе не возникнет проблем с исполнением поручения президента России Владимира Путина по поводу обеспечения бесплатным горячим питанием учеников младших классов. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова начальника отдела организации общего образования министерства образования и науки края Натальи Полосиной, в те малокомплектные школы, где нет пищеблоков, питание будут привозить в специальных порционных термосах.

Школьная столовая © ИА REGNUM

«В других школах может быть организован небольшой пищеблок. Сейчас мы заказали дополнительное оборудование, которое нужно для мини-пищеблока, поэтому в любой школе, даже самой маленькой, ученики начальных классов будут обеспечены питанием», — пояснила чиновница.

Всего планируется организовать бесплатные горячие обеды для порядка 120 тысяч учеников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было заявлено, что в новом учебном году питание получат дополнительно 119 тысяч алтайских учащихся. Финансирование новых расходов будет осуществляться за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов.

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