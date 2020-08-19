Ярославль, , 12:17 — REGNUM Несколько главных врачей и директоров больниц Ярославской области заработали в 2019 году больше, чем директор департамента здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации о доходах руководителей медучреждений.

Деньги

Директор депздрава Руслан Саитгареев задекларировал доход в 2,2 млн рублей. Это существенно меньше, чем у директора областного перинатального центра Сергея Кирдянова, который заработал 3,9 млн рублей. Год назад доход Кирдянова составлял 2,3 млн рублей. При этом имущества он не продавал, напротив, в собственности у него появились два нежилых помещения.

Доход на уровне высших чиновников региона получила и директор больницы скорой помощи им. Соловьева Наталья Даниленко. Ее доход составил 3,5 млн рублей. Год назад Даниленко заработала 3,3 млн.

Вырос доход и у директора «Областной клинической больницы» Василия Тубашова, заработавшего 2,9 млн рублей против 2 млн годом ранее. Но куда интереснее доход супруги директора больницы. Она задекларировала 29,4 млн рублей дохода, при том, что годом ранее она заработала 8 млн рублей.

По 2,8 млн рублей заработали директор «Центральной городской больницы» Сергей Луганский и главный врач «Областной детской клинической больницы» Марина Писарева.

Заработки директоров и главных врачей крупных городских больниц составляют в среднем около двух миллионов рублей в год. В районных больницах главврачи получают несколько меньше — около полутора миллионов.

У некоторых главврачей общий годовой доход больше, но в связи с продажей имущества. Так главврач больницы имени Семашко Елена Ивенкова задекларировала доход в 5,4 млн рублей — она продала квартиру. Главврач городской больницы №3 города Рыбинска Павел Ширманов заработал 4,3 млн, при этом из декларации пропали два автомобиля — Тойота Лэндкрузер и Лендровер, принадлежавшие ему в 2018 году. Очевидно, они и были проданы в отчётном периоде. Впрочем, у него остался еще один Лэндкрузер.

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