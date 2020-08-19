Киев, , 12:08 — REGNUM По состоянию на конец июля на Украине зарегистрировано уже почти 23 тыс. электромобилей, заявил 19 августа на одно из мероприятий министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Министр отметил, что вместе электромобилей и «гибридов» по официальным данным в стране насчитывается около 46 тысяч авто.

Он заявил, что власти страны приготовили ряд шагов для стимулирования использования электромобилей, в частности, обновление национальной транспортной стратегии в положениях по использованию городского электрического транспорта.

Чиновник также отметил, что мининфраструктуры поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз на Украину электромобилей, а также разрабатывает ключевые изменения в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

Вместе с тем, по словам Криклия, наша главная задача нынешнего правительства — создать условия для производства электромобилей на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что ранее корпорация «Укравтопром» сообщила, что в июлн украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, что на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июньского результата. Всего в июле продано 766 легковых электромобилей и 33 — коммерческих, при этом доля б/у легковых авто составила 92%.