Уфа, , 12:10 — REGNUM Рост инвестиций в экономику Башкирии за первое полугодие текущего года составил 8,9%. Об этом 19 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на втором Инвестсабантуе «Зауралье — 2020».

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По его словам, эту цифру правительство Башкирии ожидало с большим трепетом, поскольку было предположение, что из-за пандемии коронавируса может произойти снижение показателей. И полученная цифра показывает, что работа идет в правильном направлении.

Радий Хабиров отметил, что правительство региона совместно с Агентством стратегических инициатив решало проблемы, которые мешали развитию бизнеса и привлечению инвестиций.

Так, в прошлом и текущем году ведется работа по созданию условий для привлечения в регион инвестиций: это и создание особой экономической зоны, это и пять территорий опережающего социально-экономического развития, это развитое инвестиционное законодательство, это эффективные программы защиты бизнеса в период пандемии коронавируса.

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