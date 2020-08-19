Киев, , 11:55 — REGNUM Министерство социальной политики Украины сейчас проверяет доходы получателей субсидий, для чего используются данные налоговой службы.

Об этом заявил 19 августа в эфире украинского телевидения советник министра социальной политики Николай Шамбор.

Советник отметил, что по итогам ревизии возможно прекращение выплат, а в отдельных случаях — принудительный возврат субсидий гражданами.

«Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы, скрыл свои определенные доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или о возвращении тех сумм, которые были назначены неправомерно», — сказал Шамбор.

Он уточнил, что если ошибка при оформлении произошла по вине сотрудников службы социальной защиты, тогда получателям субсидий возвращать ничего не придется.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр соцполитики Украины Марина Лазебная заявила, что необходимость ревизии выплат социальных пособий «назрела». Министр отметила, что в 2019 году власти провели проверку правильности предоставления только одного вида помощи — пособия малообеспеченным семьям, в итоге были выявлены нарушения на общую сумму более 33,2 млн грн.