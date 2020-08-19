Ташкент, , 11:53 — REGNUM Объем официальных резервных активов Узбекистана по состоянию на 1 августа 2020 года составил $34,77 млрд, что на 19,2% больше, чем в начале года. Об этом сообщили в Центральном банке республики.

Резервы в иностранной валюте выросли на 9,4%, до $13,65 млрд. Запасы в виде монетарного золота выросли на 27,2%. Еще $373,3 млн — это специальные права заимствования.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем международных резервов Узбекистана по состоянию на 1 июля 2020 года составил $32,3 млрд, что на 10,9% больше, чем в начале года.

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