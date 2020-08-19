Москва, , 11:51 — REGNUM Повышать налоги для нефтяные компанийв период экономического спада и бюджетного дефицита — идея поспешая, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя жалобу нефтяных компаний президенту России.

«Для российской экономики наблюдаемое падение экспорта, включая нефти и газа, уже налицо. Экономисты прогнозируют снижение ВВП страны в 2020 году в лучшем случае на 5−6%.

Бюджетный дефицит приближается 6−7% ВВП в текущем году. Эти доходы заменяются ранее накопленными средствами в ФНБ, а также ненефтегазовыми доходами, но это в основном налоговые поступления.

На этом фоне в принципе рассуждать о повышении налогов и введении новых в адрес российской нефтяной отрасли нецелесообразно. В июле 2020 года в России добыча полезных ископаемых упала на 15,1%. Добыча нефти сократилась на 16,3%, это антирекорд на последние 30 лет.

Нужно переждать восстановление деловой активности в России и на мировых рынках и дождаться роста цены хотя бы до $70 за баррель Brent. Конкурентоспособность российского ТЭКа по-прежнему на очень высоком уровне.

Однако в наше время серьезные изменения в налоговой политике может привести к финансовому и инвестиционному увяданию программ нефтяных гигантов, а также снижению капитализации бизнеса на фоне распродажи акций российских компаний», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщалоИА REGNUM, крупнейшие нефтяные компании России направили президенту Владимиру Путину письмо с жалобой на попытки Минфина увеличить налоги на отрасль.

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