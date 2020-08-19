Тбилиси, , 11:52 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии во втором квартале составил 12,3%, что на 0,9 процентных пункта больше, чем за такой же период прошлого года. Данные об этом 19 августа опубликовала Национальная статистическая служба (Грузстат).

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Сообщается, что уровень безработицы в городах и поселках городского типа вырос на 2,3 процентных пункта и составил 19,7%, а в сельской местности — снизился с 5,1% до 4,7%.

В Грузстате отметили, что в стране традиционно среди мужчин уровень безработицы выше, чем среди женщин. По сравнению со вторым кварталом 2019 года, этот показатель для женщин вырос на 1,8 процентных пункта и составил 11,8%, для мужской части населения он составил 12,7%, поднявшись на 0,1 процентных пункта.

Стоит отметить, что по прогнозу американского рейтингового агентства Fitch, восстановление экономики Грузии, пострадавшей от пандемии коронавируса, начнется не раньше 2021 года и в 2022 году еще не достигнет уровня 2019 года.

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