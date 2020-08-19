Краснодар, , 11:46 — REGNUM К уборке винограда приступили аграрии в Краснодарском крае, сообщили 19 августа в пресс-службе администрации региона. В 2020 году в крае рассчитывают получить до 215 тыс. тонн урожая винограда.

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«С 2015 года объем урожая вырос почти на 40 тыс. тонн. Пять лет назад мы сделали серьезную ставку на эту отрасль и запустили комплекс мер поддержки. По-настоящему эффект мы увидим в ближайшие несколько лет, когда молодые виноградники начнут приносить урожай», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что за последние годы в регионе выросли объёмы господдержки виноградной отрасли — за пять лет сумма, выделяемая из бюджета на закладку новых виноградников, выросла с 220 млн до 740 млн рублей. Ежегодная площадь насаждений увеличилась на 500 гектаров, общая превышает 27 тыс. гектаров.

За семь месяцев 2020 года в Краснодарском крае произведено 10,3 млн декалитров вина и шампанского, до конца года планируется произвести 19,4 млн декалитров. Объёмы экспорта краснодарских вин за пять лет выросли в 4,2 раза, сегодня продукция с Кубани отправляется в 19 стран мира.