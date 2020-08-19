Москва, , 11:37 — REGNUM Блокчейн-платформа Waves и ее токены на сегодняшний день считаются профильными участниками рынка первоклассным бизнесом и достаточно ликвидным цифровым активом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Крипотовалюта typographyimages

«Токены платформы в соответствии с российским законодательством являются полноценным объектом гражданского права.

Сегодня в России нет четко сформированного правового поля, регулирующего развитие криптовалют. Однако прогрессивные блокчейн-технологии платформы Waves все активнее применяются в ключевых отраслях экономики России.

У платформы есть грамотно разработанная организационная инфраструктура и прозрачность регулирования цифровых прав.

Влияние цифровых валют на мировых рынках не снижается, цифровые актив по-прежнему привлекательны для инвесторов, особенно на фоне ослабления американского доллара на валютных рынках.

В России такая сделка пока большая редкость для любой кредитной организации. Рынок обязательно будет следить за ней до окончания реализации», — высказал свою точку зрение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, d России впервые банк официально выдал кредит обеспеченный криптовалютой. Ссуда выдана в кредитном учреждении OOO «Экспобанк».

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