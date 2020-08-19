Саратов, , 12:01 — REGNUM Саратовский цирк имени братьев Никитиных реконструируют с 2017 года. Темпы работ на федеральном объекте раскритиковал губернатор Валерий Радаев.

Заказчиком реконструкции цирка выступила дирекция по строительству, реконструкции и реставрации минкультуры РФ. Внутри помещения в настоящее время проводятся отделка, окраска стен, укладка плитки, монтаж электропроводки и многое другое. Подрядчик утверждает, что на объекте трудятся более 80-ти человек.

Вице-губернатор Александр Стрелюхин проинспектировал работы и остался крайне недоволен. С его слов, «готовности никакой нигде нет. Здесь должно работать минимум 200 человек, и организована двухсменная работа и в будние дни, и в субботу, и в воскресенье. Будем выходить на федеральное руководство и инициировать совещание с вашим заказчиком и Росгосцирком. Приглашайте ваших руководителей, иначе вы этот объект сорвете», — возмутился председатель регионального правительства.

Директору цирка поручено ускорить выделение из федерального центра 58 млн рублей на закупку дополнительного оборудования. Александр Стрелюхин потребовал расписать четкий график работ по каждому из помещений цирка. Завершить реконструкцию необходимо до 1 декабря текущего года.

ИА REGNUM напоминает, жесткой критике подверглись темпы строительства объектов здравоохранения в Саратовской области председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который прибыл в регион с рабочей поездкой во второй декаде июля.

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