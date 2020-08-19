Киев, , 11:32 — REGNUM Население Украины по состоянию на 1 июля составляет 41,7 млн человек, сообщила вечером 18 августа украинская госслужба статистики.

Ведомство отмечает, что с января по июнь 2020 года население в стране уменьшилось на 140,3 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что для Украины остается существенным фактором превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных.

Кроме того, отмечают в службе, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 247,9 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что уже при президенте Зеленском правительство Украины намеревалось провести актуальную перепись населения страны. В настоящий момент эти планы свернули под предлогом угрозы коронавируса. В правительстве заявили, что если запустить процесс в июле-августе 2020 года, то можно говорить о переписи населения в начале 2022 года.