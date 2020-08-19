Москва, 19 августа 2020, 11:31 — REGNUM В России впервые банк официально выдал кредит обеспеченный криптовалютой. Ссуда выдана в кредитном учреждении OOO «Экспобанк», пишет «КоммерсантЪ».
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Кредит под криптовалюту оформил предприниматель Михаил Успенский. Договор заключен через оформление индивидуальной банковской ссуды, которую обеспечивают токены Waves. «Токены не должны лежать мертвым грузом в кармане, а должны работать», — пояснил Успенский.
По мнению юристов, что сделкас криптовалютой может быть легально структурирована в России. Однако в целом правовое поле для криптовалют в стране пока в зачаточном состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, Росфинмониторинг предложил включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект».
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