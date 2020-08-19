Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM С августа 2016 года петербургский завод Hyundai изготовил 276,5 тыс. кроссоверов Creta. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что около 262 тыс. моделей Creta были реализованы на авторынке России. Остальные кроссоверы были отправлены за границу. Сейчас Hyundai Creta продается в таких странах, как Белоруссия, Казахстан, Украина, а также Грузия.

Для того, чтобы открыть производство Creta, пришлось дооснастить оборудованием петербургский автозавод. Затраты на модернизацию составили 100 млн долларов (около 7,3 трлн рублей). На эту сумму в том числе были приобретены 53 новых сварочных робота.

В России кроссовер продаётся с бензиновым «атмосферником» объёмом 1,6 л и производительностью 123 л. с. Также доступна модификация с двухлитровым 150-сильным мотором. Движок агрегатируется с 6-скоростной механической или автоматической трансмиссиями.

Ранее компания Hyundai представила 204-сильный седан Elantra N Line со спортивными креслами, кожаной отделкой руля и металлическими накладками на педали.

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