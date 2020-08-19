Ижевск, , 11:03 — REGNUM В арбитраж Удмуртии от налоговой службы поступили многомиллионные претензии к автономному учреждению «Удмуртлес», которое учреждено министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по региону к «Удмуртлесу» поступило 18 августа 2020 года. Сумма требований — 33 701 472,68 рубля. В карточке дела уточняется, что речь идёт о заявлении «о взыскании обязательных платежей и санкций». Иные детали спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, учреждение было учреждено в марте 1999 года. Директором с 2017 года является Евгений Родичкин (бывший директор и совладелец финансово-экономического общества — ООО «Финэко»). «Удмуртлес» входит в республиканский союз лесопользователей. По сведениям с сайта компании, она является крупнейшим лесозаготовителем Удмуртии, имея расчётную лесосеку в рамках договоров аренды около 600 тыс. кубометров. Предприятие создано на базе госучреждения «Управление сельскими лесами Удмуртской Республики» и 19 лесхозов. У него на сегодня есть семь филиалов и 25 мастерских, производственных участков по региону.

«Удмуртлес» — единственное предприятие в нашей республике, способное профессионально заниматься тушением лесных пожаров любой сложности», — заявляют на сайте.