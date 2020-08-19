Уфа, , 11:10 — REGNUM Купить часть акций Башкирской содовой компании (БСК) и стать контрольным мажоритарным акционером этого предприятия планирует руководство Башкирии. Об этом 19 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020», который стартовал в Сибае.

По его словам, Башкирская содовая компания, на которой работает несколько тысяч людей, является очень важным для Башкирии предприятием. Поэтому, и люди должны работать, и предприятие должно развиваться. При этом в условиях сложной ситуации с сырьевой базой нужно активно думать, что же делать с компанией, чтобы ее сохранить.

Радий Хабиров отметил, что правительство Башкирии не может держаться такой позиции, что если с людьми не договорились, то предприятие должно закрыться. В этом случае государство должно подставить свое плечо и взять ответственность за дальнейшее развитие предприятия на себя.

Глава региона отметил, что суть предложения простая: купить часть акций предприятия и сталь контрольным мажоритарным акционером, чтобы в дальнейшем определять стратегию развития предприятия, таким образом пытаться его спасти.

Хабиров отметил, что в настоящий момент Башкирия владеет порядка 38% акций данного предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе запланирована еще одна встреча главы Башкирии с экоактивистами