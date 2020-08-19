Москва, , 10:51 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года экспорт легковых машин из России сократился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом. Об этом 19 августа сообщает агентство «Автостат».

Всего из России на экспорт с начала 2020 года ушло 30,6 тыс. легковушек. При этом, по информации Федеральной таможенной службы РФ, за рубеж за период с января по июнь 2020 года было поставлено машин на общую 461 млн долларов.

За июнь на экспорт было отправлено 5,7 тыс. машин (+90,4% к маю) на 105,5 млн долларов. Стоит отметить, что экспорт грузовиков за первое полугодие 2020 года уменьшился на 12,2% и составил 5,7 тыс. единиц. Общая их стоимость составила порядка 147,8 млн долларов. В июне за рубеж было вывезено порядка 1,8 тыс. грузовиков на сумму на сумму 29,8 млн долларов.

Напомним, за первое полугодие 2020 года импорт легковых авто в Россию снизился на 34,5%.

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