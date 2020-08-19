Москва, , 10:41 — REGNUM Для последующей поставки в аренду авиакомпаниям России лизинговая компания «ПСБ лизинг», принадлежащая на 100% Промсвязьбанку, может приобрести 59 авиалайнеров SSJ-100 российского производства. Об этом 19 августа сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники, которые близки к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и на двух чиновников федерального уровня.

По данным журналистов издания, сумма данной сделки может составить 140 млрд рублей, которые Промсвязьбанк предоставит «ПСБ лизинг» в качестве кредита. Также указывается, что новые SSJ-100 намерены приобрести авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и, вероятно, «Азимут» и «Якутия».

"Промсвязьбанк прорабатывает варианты участия в данной сделке. Нам потенциально это интересно, мы нацелены на дальнейшее развитие нашего лизингового бизнеса», — заявил изданию представитель Промсвязьбанка.

Кроме этого, уточняется, что государственной поддержкой этого проекта станет государственная гарантия по кредитам в размере 139,6 млрд рублей. При этом данные гарантии делают возможным для кредитующего банка не создавать резервы по займам, однако, несмотря на это, как отметили источники издания, проект для «ПСБ лизинг» все равно является сложным и непривлекательным с коммерческой точки зрения.

Помимо того, отмечается, что, по данным «Ведомостей», Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и «ВЭБ-лизинг» мало интересен данный проект.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские авиаперевозчики выступили за «обоснованный» инфраструктурный сбор аэропортов.