Пермь, , 10:28 — REGNUM В Пермском крае с 1 сентября 2020 года бесплатное питание к школьных столовых начнут получать почти 140 тысяч учеников начального звена, сообщает региональный минобр.

На обеспечение бесплатным горячим питанием регион получил из федерального бюджета 400 млн рублей. Из краевого бюджета выделено 460 млн рублей. Такой объем средств вызволит обеспечить обед с более высокой стоимостью по сравнению с той суммой, которую Россия определила как базовую — 72,6 рубля.

«Школы должны обеспечить размещение детей в обеденном зале не более чем в три перемены. Сейчас мы с Роспотребнадзором разрабатываем типовое десятидневное меню с несколькими вариантами блюд», — сказала министр образования Прикамья Раиса Кассина. Она также отметила, что в индивидуальном порядке будут корректироывать меню для детей, требующих особого питания, например, страдающих аллергией.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании 15 января 2020 года дал поручение организовать бесплатное горячее питание для учащихся начального звена школ (с первого по четвёртые классы). Дети будут обеспечены бесплатным горячим питанием до 1 сентября 2023 года.

Стоит отметить, что ранее бесплатное питание полагалось только льготным категориям детей, в частности, сиротам, инвалидам, из числа малообеспеченных и многодетных семей.