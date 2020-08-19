Москва, , 10:26 — REGNUM Главы крупнейших нефтяных компаний России направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на попытки Министерства финансов увеличить налоги на отрасль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Отмечается, что инициатор письма — «Роснефть», подписали его глава компании Игорь Сечин, а также руководители «Лукойла» Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минфин намерен изменить для нефтяников параметры налога на дополнительный доход (НДД), который сейчас по некоторым категориям месторождений позволяет платить не с объема добычи, а с финансового результата.

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