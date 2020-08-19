Шумерля, Чувашия, , 10:17 — REGNUM В Шумерле в Чувашии в рамках дела о банкротстве МУП «Теплоэнерго» на торги выставляется дебиторская задолженность населения и юридических лиц. Предлагается выкупить их двумя лотами, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги выставляются права требования «Теплоэнерго» 436 физическим лицам в размере 6 198 974,43 рубля». Начальная стоимость составляет 620 тыс. рублей, шаг аукциона — 31 тыс. рублей, задаток определён в размере 124 тыс. рублей.

Кроме того, также предлагается выкупить права требования к 22 юридическим лицам в размере 38 580 902,25 рубля. Начальная стоимость лота — 9 648 000 рублей, шаг аукциона определён в размере 482,4 тыс. рублей. Для участия необходимо будет внести задаток в размере 1 929 600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Теплоэнерго» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года. Компания производила 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии. Учредителем является администрация Шумерли.

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