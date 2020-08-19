Казань, , 10:13 — REGNUM На выполнение комплекса предпроектных работ по строительству скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток» объявлен конкурс, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Соответствующие сведения появились на сайте госзакупок.

Согласно документу, сумма контракта составляет 114,75 млн рублей. Оплачивать работы будет компания «Автодор-Инвест», объявившая о конкурсе. Проектирование необходимо закончить до 31 декабря 2021 года. Строительство скоростного транспортного коридора «Запад — Восток» предусмотрено закончить до 2030 года.

Новая трасса позволит обеспечить доступность транспортной инфраструктуры в Поволжье и восточных регионах страны.

ИА REGNUM напоминает, качественная мобильная связь и сервисная инфраструктура появятся на скоростной трассе Москва — Казань (М-12). Определить подрядчика на проектирование и строительство автомагистрали в ходе конкурсных процедур необходимо до 10 сентября. Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» до 1 ноября обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Также для строительства М-12 поручено обеспечить оперативное резервирование земель.

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