Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетит выставку новейшей агротехники «День донского поля». Форум состоится в Зерноградском районе. Глава региона возглавит совещание с руководители сельхозпредприятий, передаёт ИА REGNUM.

В рамках выставки, которая продлится в период с 19 по 21 августа, будет представлено около 200 единиц новейшей агротехники. Ожидается, что в форуме примут участие 150 компаний-экспонентов из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

На опытных полях гостям выставки представят пропашные культуры, в том числе кукурузу, сорго, подсолнечник и сою.

В рамках «Дня донского поля» состоится 50 демонстрационных показов сельскохозяйственной техники в работе. В режиме одного дня будет продемонстрирован весь цикл сельхозработ.

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