Москва, , 10:02 — REGNUM На утро 19 августа внешний фон складывается нейтрально-негативный. Индекс доллара торгуется около нулевой отметки. Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Нефть марки Brent снижается более чем на 0,5%. Однако глобально ситуация не меняется котировки по-прежнему консолидируются в диапазоне $41,38 — $46,23 за баррель.

Это дает основание полагать, что торги на отечественном валютном рынке начнутся или вблизи вчерашний уровней или небольшим ослаблением национальной валюты.

В целом ситуация на отечественном валютном рынке складывается неоднозначно. С одной стороны, локально рубль поддерживает налоговый период, рост активов EM на глобальных рынках, а также медленный, но рост нефти.

С другой стороны, в РФ формируется устойчивая тенденция роста инфляция. Банк России прогнозирует ее дальнейший рост вплоть до середины 2021 года. Минфин испытывает трудности со спросом на ОФЗ.

В частности, сегодня ведомство отменило аукцион. На вторичном рынке аналогичная картина, индекс RGBI активно снижается последние две недели, торгуется в районе 153,2 пунктов.

Поэтому при ухудшение внешнего фона рубль может продолжить снижение. Соответственно валютная пара доллар/рубль имеет потенциал двинуться в сторону 74,53.

Однако пока сложившийся расклад сил сохраняется, доллар/рубль, скорее всего, продолжит консолидироваться в текущем диапазоне 72,30 — 74,60 нежели начнет снижаться», — считает эксперт.

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