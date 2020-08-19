Сантьяго, , 10:01 — REGNUM Еще 1336 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Чили за сутки, а всего в стране выявлено 388 855 подобных фактов, сообщается на странице в Twitter чилийского министерства здравоохранения.

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Вместе с тем 362 440 человек уже выздоровели, а в больницах и на домашней изоляции находятся 15 869 пациентов. Также выросло число летальных исходов от осложнений при COVID-19 — на 33.

С начала пандемии по этой причине в Чили умерло 10 546 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа, по данным ВОЗ, количество носителей коронавируса в мире достигло значения 21 756 357.

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